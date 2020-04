Mastro fa incetta di cattedre: dopo la Lum ecco quella alla Mercatorum

. L'avvocato, uno dei difensori dinel delitto della studentessa, è diventato ormai un personaggio pubblico perché nella geografia degli atenei italiani ce ne sono due su cui in molti hanno deciso di salire, lae l'Il nome del penalista di Giovinazzo, patrocinante in, non compare solo nell'elenco del personale docente della, l'ateneo universitario privato che ha la propria sede principale a Casamassima e che ha succursali anche a Gioia del Colle e a Trani, ma anche in quello dell', un'università telematica creata dal sistema delleitaliane.«Dopo una gavetta di cinque anni come docente di modulo alla cattedra di, con alto gradimento degli studenti espresso con i previsti questionari - dice Mastro - ho deciso di partecipare, anche grazie alle mie competenze formate sul campo nella responsabilità penale delle società e degli enti, ad un bando per titoli e esami per l'attribuzione della cattedra (a contratto) di professore di».E poi, a seguito delle alte competenze maturate nell'ultra decennale attività di amministratore dell', come componente dele dell', poche rispetto ad un'ultra trentennale attività di velista, attraverso un bando per titoli e esami, ha ottenuto la cattedra (a contratto) di professore diall'E proprio questa passione, oramai viscerale, per lo studio e la didattica «mi ha consentito - ha detto ancora Mastro, che è anche responsabile regionale dell', la prima realtà multidisciplinare delle scienze forensi che si occupa di prevenzione e contrasto della violenza - di essere ammesso al comitato di redazione della casa editrice giuridicaper la rivista di, per cui scrivo».«Inutile dire che ogni settore per cui lavoro è a conoscenza che sono di Giovinazzo», cittadina che porta nel cuore. «Vivo a Bari, esercito la mia professione anche a Roma - conclude -, ma il mio studio, in cui lavora anche mia moglie, conigliere dell', è a Giovinazzo».