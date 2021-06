Maria SS di Corsignano, il 27 giugno benedizione dell'altare nella sede Comitato Feste

Inizierà ufficialmente domani, 27 giugno, il percorso si avvicinamento ai festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano, che si terranno a Giovinazzo in agosto.Alle ore 20.00, infatti, vi sarà la, allestito nella sede delai piedi di Palazzo di Città. La benedizione sarà impartita da don Andrea Azzollini, parroco della Concattedrale di Santa Maria Assunta, alla presenza dell'intero direttivo guidato da Gaetano D'Agostino per il quarto anno consecutivo.L'invito a fedeli e semplici cittadini è ad unirsi nella preghiera a Maria SS di Corsignano.