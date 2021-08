Maria SS. di Corsignano, è la giornata dei giovani, dello sport e delle vocazioni

Nel nono e ultimo giorno di novena recitata perl'intercessione della co-patrona di Giovinazzo sarà chiesta per i giovani, il mondo dello sport e per chi decide di consacrare la propria vita a Dio.Le consuete messe giornaliere si terranno in fascia mattutina alle 6.30 e alle 9.00 e in fascia serale alle 19.00, 20.30 e 22.00. Molto partecipata si preannuncia la celebrazione delle 19.00, che sarà animata daiTutte realtà cittadine che si ritroveranno insieme nella Concattedrale di Santa Maria Assunta per innalzare la propria preghiera alla Madonna di Corsignano e chiederle sostegno per affrontare le avversità del proprio operato, soprattutto in un periodo delicato e sofferto quale quello pandemico.Gli appuntamenti di questo venerdì 20 agosto inaugurano, di fatto, il clou dei festeggiamenti, che si concentreranno nelle giornate di sabato 21, dedicata al pellegrinaggio al Casale di Corsignano, di domenica 22, con il Solenne Pontificale presieduto da Mons. Domenico Cornacchia in piazza Vittorio Emanuele II, e di lunedì 23, che chiuderà ufficialmente la Festa con un mix di momenti di preghiera e di intrattenimento.