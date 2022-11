Maria Sportelli e Gino Locaputo presentano all'IVE il libro "Viaggio Mediterraneo"

Sabato 5 novembre 2022 con inizio alle ore 18.30 presso la Sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo avrà luogo la presentazione del libro(Secop Editore) diL'evento letterario si inserisce nel programma dell'denominatoche si svolge tutto l'anno con presentazioni di libri, critiche al testo e letture ad alta voce.Dialogherà con gli autori Marta Pisani. A Giovanna Sgherza saranno affidate alcune letture del testo. Interventi musicali di Anita Viesti.«È un evento che si inserisce in un percorso virtuoso di educazione alla lettura che ospita a Giovinazzo libri di interesse per un approfondimento con lettura dei testi – ha dettoPresidente dell'Accademia - ed affrontare insieme un viaggio con Autori, Editori e Critici. In fondo l'esercizio della lettura, come quello della scrittura, è un viaggio magnifico in cui si vivono storie ed esperienze di luoghi sconosciuti e di persone mai incontrate».L'ingresso è libero.