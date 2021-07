Maestrale e sole nella domenica di Giovinazzo

DOMENICA 11 LUGLIO

Vento di maestrale di moderata intensità a caratterizzare la domenica a Giovinazzo.Il sole splenderà sin dal mattino ed il mare si presenterà mosso su tutto il litorale, con onde alte più di mezzo metro, ma con moto in attenuazione nel corso della giornata. Temperature massime che toccheranno i 34°, ma con una percezione inferiore per via del vento.Pomeriggio con cielo sereno e correnti che faranno un salto a Grecale, che porterà il transito di qualche nuvola al tramonto. Serata con nubi sparse e picchi d'umidità al 54%. Minime della notte sui 20°.Il quadro climatico inizierà a mutare sin da lunedì 12 luglio e da martedì 13 vi sarà una nuova consistente impennata dei valori massimi, con punte di 38°.SOLE - Sorge: 5:28, Tramonta: 20:26LUNA - Leva: 6:28, Cala: 21:52 - Luna crescente