"Liberi tutti!", stasera comizio di piazza di Daniele de Gennaro

è il titolo dato al comizio di piazza Vittorio Emanuele II che si terrà questa sera, 4 giugno, a partire dalle 20.30.punterà a far scoprire come la sua coalizione vuol liberare tutte le energie positive di Giovinazzo. «Venite a scoprire come le nostre azioni programmatiche porteranno cinque anni di aria nuova», scrive nel post di presentazione della vigilia.Un comizio che si preannuncia nuovamente all'attacco, che intende mostrare un visione differente della città rispetto a quella proposta dai suoi avversari politici e soprattutto dall'amministrazione uscente guidata da Tommaso Depalma.Manca una settimana alla fine della campagna elettorale e Daniele de Gennaro puntaa salire a Palazzo di Città nella veste di primo cittadino per ribaltare il quadro politico degli ultimi 10 anni. Stasera un nuovo passaggio decisivo dell'avvicinamento alle urne.