Libera: «Il "paesino tranquillo" probabilmente non esiste»

. Le mafie si infiltrano facilmente e subdolamente in tutti i settori della società raggiungendo anche i luoghi delle istituzioni, corrompendo e ricattando senza lasciare nulla al caso».Lo sostiene, sulla propria pagina, ilche commenta gli ultimi episodi di cronaca nera che hanno riguardato la nostra città: «Giovinazzo è stata sconvolta dall'indagine deiavente come spiacevoli "protagonisti", per partecipazione e concorso esterno in associazione mafiosa, due Carabinieri, un commerciante locale ed un affiliato al clan Di Cosola:Le accuse sono gravi e, secondo le indagini, sarebbero frutto diQuello che ci preme sottolineare, come Presidio di Giovinazzo, è che evidentemente il "paesino tranquillo" in cui la vita scorre serena probabilmente non esiste. Le mafie si infiltrano facilmente e subdolamente, corrompendo e ricattando senza lasciare nulla al caso.Per questo, come Presidio, promettiamo maggiore impegno per quanto riguarda, soprattutto con i giovani e chiediamo una maggiore vigilanza ed attenzione a tutte le istituzioni, associazioni, cittadini e partiti presenti sul nostro territorio.In momenti come questo, ci rendiamo conto di quanto ci sia ancora da fare. Esortiamo chi dentro e fuori le istituzioni lotta con coraggio contro l'illegalità affinché si continui ad essere resilienti. Consapevoli che».