Le idee di Daniele de Gennaro per ex carcere ed ex macello comunale

«Lunedì 11 aprile, in Consiglio comunale, chi ci amministra da 10 anni ha deciso di perseverare con l'ideaUna decisione confermata nonostante questi beni, abbandonati da decenni, siano in vendita dal 2015 e nessuno abbia mai partecipato alle aste».Lo dice con fermezza in un video , che spiega: «Questo è forse il migliore esempio per farvi capire che Giovinazzo non è amministrata bene ormai da anni perché a farla da padrone ci sono solo lo scaricabarile e l'assenza di coerenza e di una visione per la cittadinanza. In questo scenario, i giovinazzesi che come noi chiedono un'amministrazione affidabile – cioè il minimo sindacale – vengono descritti, invece, come dei contestatori intransigenti».Poi l'avvocato e consigliere di PrimaVera Alternativa lancia un messaggio agli elettori: «In realtà, il nostro impegno costante e il sostegno dei cittadini addirittura cresciuto in questo periodo di opposizione, dicono chiaramente che ora è il momento di osare. È il momento di far finire l'era dei "balletti e dei teatrini politici" come quello andato in scena ieri, quando "per tirare a campare" qualche esponente della maggioranza ha addirittura votato a favore di provvedimenti contro cui qualche anno fa aveva espresso voto contrario».Non quindi beni da alienare e far divenire magari strutture ricettive, come vorrebbe da tempo l'amministrazione uscente, ma immobili messi a disposizione della collettività per creare cultura e non solo, sul modello di altre città.«Dove gli altri vedono un fardello di cui liberarsi - rimarca de Gennaro -, noi vediamo invece miniere di opportunità. Lo sapete? Siamo fermamente convinti che l'ex macello e l'ex carcere debbano essere recuperati e messi a disposizione della comunità: devono diventare spazi per sviluppare la socialità, la cultura ma non solo. Noi vogliamo che siano luoghi per mettere in relazione i cittadini, i giovani, le imprese e i professionisti. Luoghi in cui possano operare le migliori energie della città, generando idee e sviluppo per Giovinazzo».Ed è ciò che vi proporremo nel programma che vi presenteremo e che definiremo insieme a voi!