Sono sempre molto attive le farmacie cittadine, sia per far fronte all'emergenza Covid mai del tutto sopita, sia per fornire assistenza quotidiana all'utenza. Per questi motivi vi proponiamo le farmacie di turno a Giovinazzo tra il 20 ed il 26 novembre prossimo.20 novembre - Farmacia Rinella21 novembre - Farmacia Comunale22 novembre - Farmacia Del Prete23 novembre - Farmacia D'Agostino24 novembre - Farmacia del Mare25 novembre - Farmacia Fiore26 novembre - Farmacia Rinella