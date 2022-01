Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 29 gennaio al 4 febbraio

Incessante il lavoro di assistenza all'utenza da parte delle farmacie del territorio cittadino. In tanti stanno chiedendo di effettuare tamponi anti-Covid e per questo bisogna fare riferimento agli orari di ciascun presidio. Di seguito, invece, vi comunichiamo le giornate in cui le farmacie giovinazzesi saranno di turno per tutte le esigenze dell'utenza.Sabato 29 gennaio - Farmacia FioreDomenica 30 gennaio - Farmacia RinellaLunedì 31 gennaio - Farmacia comunaleMartedì 1 febbraio - Farmacia Del PreteMercoledì 2 febbraio - Farmacia D'AgostinoGiovedì 3 febbraio - Farmacia del MareVenerdì 4 febbraio - Farmacia Fiore