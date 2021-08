Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 15 al 20 agosto

Le farmacie hanno rappresentato in questo lungo periodo emergenziale un vero punto di riferimento per l'utenza giovinazzese. Sarà così anche nella settimana per eccellenza delle ferie, in cui i professionisti del settore resteranno a disposizione dei cittadini per offrire il loro prezioso servizio. Di seguito, quindi, vi proponiamo le farmacie di turno a Giovinazzo dal 14 al 20 agosto.14 AGOSTO - Farmacia Fiore15 AGOSTO - Farmacia Rinella16 AGOSTO - Farmacia Comunale17 AGOSTO - Farmacia Del Prete18 AGOSTO - Farmacia D'Agostino19 AGOSTO - Farmacia del mare20 AGOSTO - Farmacia Fiore