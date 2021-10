Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 10 al 16 ottobre

Le informazioni per l'utenza

Come più volte ribadito da queste pagine, le farmacie sparse sul territorio comunale continuano ad avere un ruolo fondamentale nell'affrontare l'emergenza sanitaria ancora in corso e che, fortunatamente, si va attenuando. Per questo motivo vi riportiamo le farmacie di turno a Giovinazzo tra il 10 ed il 16 ottobre.10 OTTOBRE - Farmacia Del Prete11 OTTOBRE - Farmacia D'Agostino12 OTTOBRE - Farmacia del Mare13 OTTOBRE - Farmacia Fiore14 OTTOBRE - Farmacia Rinella15 OTTOBRE - Farmacia Comunale16 OTTOBRE - Farmacia Del Prete