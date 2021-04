La percentuale dei tamponi positivi in Puglia scende al 7,22%

36 decessi

La situazione pugliese

Cala la percentuale di tamponi positivi in Puglia. Su 14.623 test rinofaringei effettuati nelle ultime ore, 1056 (pari al) hanno fatto emergere altrettanti contagi da Sars CoV2. Un dato incoraggiante che conferma una flessione dell'infezione.In totale, da inizio pandemia, nella nostra regione si sono ammalate 230.714 persone, 88.890 nell'Area Metropolitana di Bari. I nuovi positivi sono così suddivisi per provincia di provenienza:232 Provincia di Taranto194 Area Metropolitana di Bari171 Provincia di Foggia167 Provincia di Lecce145 Provincia Bat145 Provincia di Brindisi3 casi di residenti fuori regione1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuitoIn Puglia sono stati registrati anche 36 nuovi decessi nelle ultime ore, 9 dei quali nel barese. Il numero delle vittime per il Coronavirus nella nostra regione è salito a 5757, di cui 2029 nella ex provincia di Bari.Nella nostra regione ci sono attualmente 48661 (67 in meno rispetto a lunedì) e 46.708 sono le persone che si stanno curando a casa. Cala anche il numero dei ricoverati in ospedale (1952, -2 se comparato all'ultimo bollettino). Non ci sono aggiornamenti sulle terapie intensive.Il dato di Giovinazzo sarà aggiornato tra qualche ora.