La giovinazzese Paola Carrieri a "I soliti ignoti"

Lei, che sui social è stata a lungo seguita come "Balistic Woman", molto apprezzata da tanti suoi conterranei e non solo, ieri sera lo aveva anticipato, cercando di far intendere che a sera sarebbe comparsa in una nota trasmissione RAI.E così è in effetti stato: la giovinazzeseieri, 25 maggio, è stata tra i protagonisti di, il fortunato programma di RAI 1 che viene registrato nello storico Teatro Delle Vittorie di Roma ed è condotto da Amadeus. Ed in tantissimi, a Giovinazzo, come spesso accade nei comuni medio-piccoli, si sono sintonizzati sulla rete ammiraglia del servizio pubblico televisivo per "sbirciare".«È stata - ha quindi raccontato la balistica, rispettando i tempi della messa in onda - una esperienza davvero surreale, particolare, divertente, rilassante, vissuta in casa RAI da ignota ai soliti ignoti! Grazie alla produzione, agli autori, ai costumisti! Impeccabili! Grazie ad Amadeus, la cui professionalità va ben oltre ciò che traspare in tv! Grazie a tutti voi che mi state inondando di messaggi!».Paola Carrieri è avvezza al mezzo tv, poiché è stata spesso invitata come esperta in balistica, dopo gli studi da criminalista, da emittenti regionali in programmi che raccontano fatti di cronaca, in contesti ben più seriosi. Ma ieri sera, la comparsata divertente in una delle trasmissioni più viste del palinsesto RAI è stato un piccolo evento per la comunità giovinazzese, rimbalzato veloce sui social ed in tanti si sono fermati per vederla. Capita così, soprattutto nei paesi in cui la gente chiacchiera sì, ma sa volere anche molto bene.