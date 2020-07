La giovinazzese Antonella Tulipani nel videoclip "Paloma" di Fred De Palma

Chi è Antonella Tulipani

La nostra breve intervista

Ogni estate ha i suoi brani definiti "tormentone", perché orecchiabili e ricchi di quel sound e di musicalità che risuonano nella mente e per questo battutissimi, cioè trasmessi più volte al giorno dalle radio.Uno dei tormentoni musicali dell'estate 2020 è certamente il branodel cantante e rapper italianonel cui videoclip , nativa di Giovinazzo, balla nel mare di Positano, città che ha fatto da scenario suggestivo alle riprese video.Grazie ad un casting, curato dal regista Mauro Russo, la bella modella giovinazzese è stata selezionata per prender parte al video della canzone dell'artista il cui cognome richiama la nostra terra, interpretato con la cantante brasiliana Anitta, seguitissima nel suo Paese.Il risultato è stato un prodotto discografico che su YouTube ha già superato iLa modella ha 26 anni e, già prima di conseguire il diploma all'Istituto Tecnico Commerciale "Vivante" di Bari, per caso ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda sfilando per molti brand e ha così scoperto che questo, diventato un lavoro a tutti gli effetti, che potrebbe restare per il futuro la sua unica professione. Il suo sogno nel cassetto è lavorare per grandi brand di moda e si ritiene felice ed entusiasta del clamore mediatico del video oltre che soddisfatta di avervi partecipato. Antonella Tulipani vive a Giovinazzo ma si sposta spesso per le sfilate di moda.L'abbiamo raggiunta al telefono per saperne di più di questa esperienza entusiasmante, che dal 22 luglio scorso, giorno in cui è stato pubblicato il brano ed il video, sta spopolando a livello mediatico, vista la presenza della nota cantante brasiliana che ha donato un respiro internazionale al progetto discografico.«Il video l'abbiamo girato a Positano in due giorni - ci ha detto Antonella Tulipani -. Il primo ciak lo abbiamo avuto la sera della prima giornata, intorno alle ore 21.00. Si trattava per lo più di scene col sfondo di una scenografia bellissima, montata nel mare. Il giorno dopo, fino al pomeriggio, siamo invece stati a lavorare in una piazzetta di Positano ed è stato creato lo scenario di una festa brasiliana, perché il brano, e naturalmente anche il video, dovevano richiamare il tema sudamericano.C'erano molte comparse - ha sottolineato la ragazza di Giovinazzo - ed è stata una bella esperienza per me, poiché ho conosciuto molte persone. La cantante Anitta non c'era - ha quindi specificato -, visto che lei ha girato in Brasile la sua parte di video e non ha potuto venire in Italia a causa del Covid. Ho avuto modo di conoscere Fred De Palma, persona squisita, semplice e cordiale, come anche il regista e la produzione del videoclip. Con me porterò il ricordo di una esperienza emozionante e stimolante, in una cornice da sogno», ha commentato Antonella Tulipani.Le abbiamo infine chiesto se i suoi genitori la seguono in questa scelta lavorativa: «I miei genitori sono felici e mi seguono in tutte le esperienze che faccio - ci ha detto -. Sono entusiasti, mi supportano e so di poter sempre contare su di loro».Il nostro augurio è che la bellezza mediterranea dipossa avere un futuro sfavillante nel dorato mondo dell'alta moda italiana, tanto da sentir ancora parlare di lei, magari sulla passerella per una grande griffe.