La disabilità si affronta “Senza paura”

La disabilità come stimolo e non come un limite.È questo l'invito diil libro di, edito da Accademia Edizioni ed Eventi, che sarà presentato a Giovinazzo venerdì 8 ottobre alle 18,30 nella sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II. Il volume raccoglie undici storie di persone con disabilità incontrate dall'autrice durante la trentennale esperienza di difesa e cura della disabilità, nonché come come operatrice di riabilitazione neuromotoria con persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali nella Lega del Filo d'Oro di Molfetta. Ogni capitolo racconta la storia di una persona, la maggior parte bambini, che, come si vede nell'immagine in copertina, si incastrano tra di loro come le tessere colorate di un bellissimo puzzle.però non è solo la narrazione delle esperienze vissute in prima persona dama diventa un vero e proprio percorso per il superamento delle paure insite nel concetto stesso di disabilità. Paure che, secondo l'autrice, devono essere da stimolo non solo per il professionista ma per tutta la società, che spesso costituisce con la sua indifferenza e la sua superficialità una barriera insormontabile che si sovrappone a quella già determinata dalla condizione stessa di disabilità. Chissà che, come si augura Grillo, questo volume funga da stimolo ulteriore per migliorare l'inclusione delle persone con disabilità nella nostra comunità, magari attraverso un progetto da sviluppare negli istituti comprensivi di Giovinazzo. Perché la disabilità può essere un tunnel - come scrive Vincenzo Fiore nella nella terza di copertina del volume - ma lungo di esso è possibile accendere delle luci, trovare appoggi e sostegni e stringere mani d'aiuto.All'evento, oltre all'autrice, è prevista la partecipazione del sindaco Tommaso Depalma, di Sergio Giannulo, direttore della Lega del Filo d'Oro di Molfetta, di Mariapia Cozzari, presidente della cooperativa Anthropos e di alcuni ospiti speciali. La manifestazione sarà arricchita dalla musica e dalle parole di Mariangela Di Capua e Gaetano De Palma. L'accesso alla sala sarà consentito con le misure di sicurezza Anti-Covid: esibizione del Green Pass, controllo delle temperature e obbligo di indossare le mascherine. La capienza sarà limitata all'80% dei posti.