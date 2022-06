L’università con più sedi d’esame online

PUBBLIREDAZIONALE

Preparare gli esami di laurea d'estate è una tortura per tutti. Il periodo più atteso dell'anno rovinato da giornate passate a studiare anziché con gli amici al mare. Costretti a rientrare presto la sera per potersi svegliare riposati la domenica mattina e ripetere le ultime nozioni prima dell'esame. E se ti dicessero che da oggi puoi dare tutti gli esami prima dell'estate e tenerti libero in quei mesi?La soluzione c'è. Da oggi, infatti, tutto questo può essere solo un brutto ricordo. Un retaggio del passato legato a metodi di apprendimento tradizionali. Con le Università Telematiche promosse da MUSA Formazione, la vita da studente diventa più semplice. Che non vuol dire facile.Infatti, iscrivendosi ai corsi di laurea delle Università Pegaso e Mercatorum con MUSA Formazione, si ha la possibilità di scegliere più di una sede d'esame online. In ogni sede vengono proposti gli appelli delle materie oggetto d'esame. In questo modo lo studente ha la possibilità di preparare più esami contemporaneamente sfruttando le diverse sedi online, superarli e terminare l'anno accademico in anticipo. Magari prima dell'estate così da tenersi libero e godersi un meritato riposo tra mare, amici e serate all'insegna del divertimento.L'altro grande vantaggio sta nel fatto che per sostenere gli esami di laurea non è necessario spostarsi da casa o dall'ufficio. Mantenendo gli standard imposti dalle università, infatti, si possono affrontare i test di esame direttamente dal proprio device.Se poi si ha voglia comunque di tenersi allenati e farsi trovare pronti per la ripartenza di settembre, il laureando ha la possibilità di accedere al materiale di studio digitale dell'anno accademico successivo, anche se quello in corso non è ancora terminato.Anticipare gli esami degli anni successivi offre al corsista universitario il vantaggio incredibile di terminare prima il percorso di studi universitario ottenendo il tanto atteso certificato di laurea in anticipo riducendo i tempi di laurea anche di sei mesi.L'accesso alle video lezioni da tablet o smartphone offre l'imperdibile opportunità di gestire la frequenza delle lezioni nei posti più disparati, fuori casa, lontano dall'ufficio, anche sotto l'ombrellone tra un bagno e una partita sulla spiaggia.Stiamo vivendo un periodo di grandi cambiamenti e la tecnologia ci sta offrendo la chance di migliorare la qualità della nostra vita, anche nello studio. Bisogna accogliere queste evoluzioni come un'opportunità per raggiungere i propri obiettivi senza dover rinunciare al lavoro o alla propria quotidianità.Rivolgiti a Musa Formazione per un orientamento gratuito e senza impegno. Contattali via telefono o wapp al 320 786 3374. Oppure visita il sito musaformazione.it Se preferisci incontrarli di persona, puoi trovarli nella storica sede di via Bruno Buozzi 5, ad Andria.