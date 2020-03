L'on. Francesca Galizia su Coronavirus: «Ci stiamo muovendo con grande risolutezza. Restate a casa!»

Una realtà senza precedenti

Dialogo tra istituzioni

Torna a far sentire la sua vocela deputata del MoVimento 5 Stelle, membro della Commissione Politiche dell'Unione Europea e del Comitato Parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol ed in materia di Immigrazione.«Il coronavirus è arrivato anche a Giovinazzo e tutta la comunità giovinazzese ora vive un momento di forte tensione - ci fa sapere in una nota -. Ma è proprio in questo momento - prosegue la Deputata - che è necessario dimostrare un'osservanza più rigida delle misure cautelative imposte e consigliate dal Governo,Dobbiamo essere più osservanti e compatti. Il Paese ha bisogno dell'auto-responsabilità di ognuno di noi. Serve un impegno comune e condiviso,«Indubbiamente - ha continuato l'esponente del MoVimento 5 Stelle -, stiamo vivendo una realtà senza precedenti. Nessuno può essere davvero preparato ad un fatto mai accaduto, tuttavia il nostro impegno è massimo eLo Stato non lascia nessuno solo: il decreto Cura Italia - ci ricorda la Galizia - è stato pensato per tutti i nostri settori economici vitali.«Poi - aggiunge l'Onorevole - come ha ben scritto il sindaco, Tommaso Depalma, Giovinazzo sta agendo ottimamente, soprattutto per il lavoro incessante di Polizia locale e Carabinieri (a cui però ora serve un supporto ulteriore, ndr),In particolare, nell'ambito del decreto "Cura Italia" mi sono interessata e spesa in favore della Polizia Locale perché fossero ad essaGli agenti della Polizia Locale, come tutte le altre forze dell'ordine, sono per noi un supporto e una difesa indispensabile.Per il resto cerchiamo di avere fiducia e speranza - conclude la deputata giovinazzese - perché andrà tutto bene...crediamoci e mentre lo facciamo "Restiamo a casa", per noi stessi, ma soprattutto per tutelare i nostri cari. Ognuno di noi ha in famiglia un anziano oppure un soggetto particolarmente vulnerabile...pensiamo a loro e restiamo a casa!», la sua chiusura.