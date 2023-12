L'Associazione Genitori "Spinelli" sostiene il progetto di preparazione ai test universitari

Anche quest'annoin collaborazione con il dirigente scolastico ed i docenti del Liceo, ha promosso e sostenuto il progetto di potenziamento per i Test d'ingresso ad alcune facoltà universitarie, destinato agli studenti del 4° e 5° anno del Liceo.Il progetto prevede la realizzazione di due Corsi distinti nelle discipline di "ragionamento logico, matematica e fisica" e di "biologia e chimica", che si stanno svolgendo nelle aule del Liceo, in orari extracurricolari, avvalendosi di docenti esperti interni, quali il Prof. Antonio Piscitelli (Responsabile del Progetto) e la Prof.ssa Gabriella Decandia.L'augurio dell'Associazione Genitori agli studenti frequentanti i due Corsi è che possano accrescere e rafforzare le proprie competenze disciplinari per affrontare con maggiore fiducia i futuri Test d'ingresso ed i successivi percorsi universitari, nonché l'accesso nel mondo del lavoro, come già confermato recentemente dalla classifica Eduscopio della Fondazione Agnelli per il Liceo di Giovinazzo.