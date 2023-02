L'abbandono scolastico tra i nuovi ambiti del bando "Orizzonti solidali" della Fondazione Megamark

la grande novità dell'undicesima edizione di, l'annuale bando di concorso destinato al terzo settore pugliese promosso dalladi Trani, in collaborazione con i supermercati A&O, Dok e Famila.Nel bando, pubblicato oggi e disponibile sul sito della Onlus (www.fondazionemegamark.it), è previsto, infatti, un nuovo ambito che le organizzazioni del terzo settore potranno affrontare, presentando progetti volti a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica tra gli adolescenti. Il tema, dunque, è da quest'anno sotto i riflettori della Fondazione Megamark, anche in virtù dei recenti e allarmanti dati sul fenomeno: la Puglia è la seconda regione italiana per dispersione scolastica (con un tasso del 17,6%) dietro solo la Sicilia (21,1%) e ben oltre la media italiana che si attesta al 12,7% (Fonte: Rapporto Save the Children – 2022).Confermati gli altri quattro ambiti ai quali devono essere dedicate le iniziative:(progetti a sostegno di persone in condizioni di disagio e/o emarginazione),(iniziative di supporto sanitario),(educazione e informazione ambientale, sviluppo sostenibile, arredo urbano) e(promozione dell'arte e della cultura).Aumentano anche i fondi a disposizione; la Fondazione, infatti, stanzieràper finanziare progetti nei quattro tradizionali ambiti mentre ulteriorisaranno destinati a progetti nell'ambito dell'abbandono scolastico.«Sappiamo perfettamente quanto sia difficile da arginare in Puglia il fenomeno dell'abbandono scolastico – dichiara il cavaliere del lavoro, presidente della Fondazione Megamark –, che porta gli adolescenti a dedicarsi al nulla e, talvolta, a diventare facili prede della criminalità organizzata. I giovani sono il futuro delle nostre comunità: con questa novità del bando vogliamo dare il nostro contributo affinché sempre più ragazzi pugliesi possano mantenere la via dello studio: ne saremmo immensamente felici».L'altra novità del bando 2023 riguarda i soggetti proponenti: potranno partecipare al bando e inviare i loro progetti entro il prossimoesclusivamente le(RUNTS)Dopo la valutazione dei progetti a cura della commissione, composta da rappresentanti della Fondazione Megamark e da un esperto di responsabilità sociale d'impresa, seguiranno i colloqui conoscitivi con i promotori dei progetti più meritevoli; i vincitori saranno resi noti entro il prossimoA partire dal 2012, anno della prima edizione di 'Orizzonti Solidali', sono 112 i progetti che hanno visto la luce in Puglia grazie a oltre due milioni di euro donati complessivamente dalla Fondazione. A causa della pandemia, nel 2020 la Fondazione non bandì il concorso, scegliendo di destinare 400mila euro al sistema sanitario pugliese. Lo scorso anno, invece, lanciò un'edizione speciale dedicata all'emergenza Ucraina, per supportare la popolazione rimasta in patria e i tanti profughi rifugiati in Puglia a causa della guerra.Il modulo di partecipazione è scaricabile dal sito internet della Fondazione Megamark www.fondazionemegamark.it e l'invio dei progetti potrà avvenire esclusivamente online, attraverso un'apposita sezione del sito. Qualsiasi informazione può essere richiesta all'indirizzo di posta elettronica info@fondazionemegamark.it , con un messaggio sulla pagina Facebook della Onlus o tramite WhatsApp al numero 340/7060524.