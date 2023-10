Jet privati in Italia: quanti ne volano ogni giorno?

Jet privati in Italia: i dati del 2022

Perché ci sono così tanti voli di jet privati

PUBBLIREDAZIONALE

: in realtà, i jet privati che sfrecciano nei nostri cieli sono più di quanti pensiamo.Anche se nell'immaginario collettivo è visto come un'esclusiva dei milionari e dei VIP, in realtà – ed è sufficiente visitare i siti delle agenzie specializzate nel settore, vedi, per rendersene conto – il jet privato ed è anche per questo che vederne uno volare non è un evento così raro.Vediamo cosa dicono i dati e, subito dopo, perché molti scelgono di volare in un jet privato.Secondo un'analisi condotta da Greenpeace, tra il 2020 e il 2022 il numero di voli a livello europeo è aumentato del 64%: nel 2022, sono stati oltre 570mila.: in media, sono stati 152 i jet privati che hanno solcato i nostri cieli. È sempre Greenpeace ad aver rivelato che, nel solo 2022, i jet privati sono decollati dagli aeroporti italiani sono stati: il nostro paese è alper il numero di voli di jet privati, con un incremento del 61% circa rispetto a prima.Tra le rotte più comuni, la: con 1.667 voli nel 2022 è tra le 10 rotte più percorse in Europa.Come abbiamo visto, moltissimi voli privati sono partiti o atterrati negli aeroporti del nostro paese. I motivi sono i più diversi.In primis, i jet consentono di: a differenza delle tratte degli aerei di linea, che hanno orari fissi, un jet privato può decollare praticamente quando lo si desidera.Questo si collega alla possibilità di atterrare ini tempi di attesa si riducono parecchio e il processo di imbarco è molto più semplice e veloce. Il risparmio di tempo è notevole, ma non solo: scompare anche, dei ritardi frequenti e dei bagagli smarriti o danneggiati.Oltre al risparmio di tempo,decisamente superiori rispetto ai voli commerciali. Questo vale soprattutto per chi riveste ruoli delicati o di responsabilità, ma anche per chi vuole evitare il caos di un volo "condiviso".Chi viaggia su jet privati sa bene cheè uno delle discriminanti più importanti: a bordo, si può avere qualsiasi tipo di servizio, catering compreso. Inoltre, è possibile raggiungere con più semplicità. Inoltre, i jet privati garantiscono molta più sicurezza rispetto ai voli commerciali: dalla selezione dell'equipaggio al rispetto stringenti della normativa, nulla è lasciato al caso.Non sono solo i privati a scegliere la soluzione dei jet privati:, una scelta spesso determinata dalla volontà di aumentare l'efficienza e ridurre gli sprechi di tempo.Altro aspetto, la privacy e l'intimità garantite dai jet privati sono decisamente maggiori rispetto ai voli di linea: ecco perché vengono utilizzati per viaggi di lavoro o per vacanze di gruppi ristretti.Certamente, non bisogna dimenticare l'impatto sull'ambiente dei jet privati: l'utilizzo di una soluzione del genere dev'essere sempre e comunque responsabile.In Italia volano molti jet privati. Questo si evince dallo studio di Greenpeace: neL'Italia è quarto in Europa per numero di jet privati in volo. Tra le rotte più comuni, la tratta Milano-Roma (1.667 voli nel 2022), una delle più trafficate in Italia . I motivi per cui molte persone e aziende scelgono i jet privati?: partire quando si vuole, senza fare lunghe file e scegliendo i servizi più adatti alle proprie esigenze sono un eccellente incentivo per optare per questa soluzione.