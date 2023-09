Irrigazione, avviso pubblico per utilizzo acque reflue depurate

Il progetto di potenziamento dell'impianto di depurazione di Giovinazzo, a cura di Acquedotto Pugliese, consentirà la realizzazione di un impianto di affinamento delle acque reflue depurate con il raggiungimento di valori limiti di emissione di cui al D.M. n. 185/2003, idonee al riutilizzo in agricoltura così come previsto dal Regolamento Regionale n. 8/2012.A tal proposito, si comunica che l'Amministrazione comunale intende raccogliere manifestazioni di interesse rivolte all'utilizzo per uso irriguo di acque reflue depurate e affinate, provenienti dal depuratore del Comune di Giovinazzo. L'avviso è rivolto sia ai cittadini che agli agricoltori, con lo scopo di stimare il fabbisogno di acqua da impiegare per l'uso irriguo e civile. Il bando è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Giovinazzo, www.comune.giovinazzo.ba.it , alla voce Albo Pretorio.I soggetti interessati alla manifestazione di interesse possono presentare la domanda a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Giovinazzo entro il 23 ottobre 2023 o a mezzo Pec all'indirizzo: settoreterritorio@pec.comune.giovinazzo.ba.it È possibile scaricare on line il modulo prestampato della domanda o richiederlo all'Ufficio S.U.A.P. del Comune di Giovinazzo. Per maggiori informazioni rivolgersi al Funzionario del 3° Settore, Maria Giuseppina Fucilli.