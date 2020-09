Iniziati i lavori di adeguamento alle norme anti-Covid nelle scuole di Giovinazzo

8 foto Adeguamento anti-Covid nelle scuole di Giovinazzo

Si avvicina l'inizio di un anno scolastico pieno di incognite per l'emergenza sanitaria in corso da diversi mesi. Un inizio da cui i genitori e il personale chiedono certezze, perché si tratta di una prima volta assoluta. La paura è che il contagio si possa facilmente propagare tra i giovani, quelli a cui le cronache più recenti danno le maggiori responsabilità sulla diffusione del virus.A Giovinazzo sono iniziati iin diversi istituti scolastici di pertinenza comunale, sotto il coordinamento degli Assessorati ai Lavori Pubblici ed alle Politiche educative e ne ha scritto il sindaco,, sulla sua pagina Facebook ufficiale: «Da qualche giorno sono iniziati nelle nostre scuole i lavori di adeguamento degli spazi per permettere il rispetto delle norme di contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19 - ha annunciato -. Complessivamente si ricavanopur di evitare occasioni di assembramento incontrollato.Grande attenzione verrà riservata alla segnaletica - la precisazione di Depalma - , al posizionamento dei nuovi banchi e ai tanti accorgimenti previsti dalle linee guida per la riapertura in sicurezza delle nostre scuole. Saremo in grado di fornire maggiori dettagli più avanti d'intesa con la rete scolastica, che sta facendo il massimo per affrontare questo nuovo anno scolastico del tutto eccezionale. In tanti hanno riscoperto la centralità della scuola con l'avvento di questa pandemia, per noi invece la scuola è sempre stata prioritaria nelle nostre scelte e sempre lo sarà», la sua conclusione che sa di manifesto politico.Sarà un anno scolastico complesso, in cui ci auguriamo che dirigenti e docenti non vengano lasciati soli, al di là dei proclami del Governo e della politica nazionale, ad affrontare un'emergenza che non ha precedenti nella storia repubblicana del nostro Paese.Sotto il nostro articolo alcune foto che documentano i lavori nelle scuole di Giovinazzo.