Metropolis veste di nuovo R.S.A M.M. Spada

Inizio dellanno significativo per il Consorzio Metropolis che si è aggiudicato laffidamento in concessione per dieci anni della gestione della Residenza Sociale per Anziani e centro Polivalente per AnzianiM.M. Spada" di Ruvo di Puglia ed ha di fatto preso in mano le redini della struttura a partire dallinizio dellanno.Non si tratta semplicemente di un cambio di gestione, ma di un impegno innovativo che il Consorzio si è assunto mutuando lesperienza vincente dellApproccio sanitario e socio riabilitativo già da sempre consolidato nelle realtà afferenti alla Rete dei Servizi Metropolis.Grande attenzione sarà riconosciuta alla gestione della persona Anziana ospite della RSAM.M.Spada" sia dal punto di vista assistenziale che sul piano della riabilitazione motoria e cognitiva mirando al potenziamento delle abilità residuali e cercando dunque di intervenire preventivamente, salvaguardando tutte quelle autonomie che la terza età tende fisiologicamente ad assopire.Unentourage di Professionisti sanitari: medici ,fisioterapisti, neuropsicologi, infermieri che gravitano nella Rete Metropolis saranno messi a disposizione dellospite a garanzia di una presa in carico multidisciplinare e sempre e comunque a disposizione delle famiglie.La Rsa Spada dunqueSi veste di nuovo", un semplice slogan che sintetizza il reale cambiamento; proponendo una struttura che sia non solo il luogo di cura ma anche il luogo in cui lAnziano inizierà ad autodeterminarsi nel limite delle sue possibilità.Si garantirà coesione, adesione della persona anziana alle più svariate attività riprendendo il dialogo con il territorio ruvese e con le sue più antiche tradizioni; il tutto in condivisione con la piacevole e armoniosa presenza delle Associazioni del territorio.La presenza del centro diurno polivalente integrato nella RSA consentirà inoltre laccoglienza di anziani in formula semi residenziale offrendo loro attività occupazionali nellottica della prevenzione dellisolamento sociale, divenuto purtroppo inevitabile negli anni della pandemia.intento del Consorzio è trasformare il centro in un punto di riferimento e di aggregazione per tutti gli anziani che necessitano di impegnarsi attivamente per alcune ore della giornata.La struttura ha come obiettivo prossimo la convenzione con l'ASL Convertendosi in RSA di Mantenimento, una trasformazione futura destinata non solo a garantire prestazioni a carattere sanitario più intensive ma a garantire luniversalità della prestazione nellottica dellaccoglienza anche di persone anziane non autosufficienti in condizione di fragilità e con un ISEE meno agiato, che verranno valutate dallUVM (unità di valutazione multidisciplinare) ed inserite direttamente previa autorizzazione Asl.La struttura autorizzata all accoglienza di 40 anziani si propone di accogliere le nuove richieste sino a capienza massima, precisando che gli inserimenti dovranno essere preventivamente concordati e valutati dallequipe multidisciplinare della RSA.Per ulteriori informazioni contattare il Consorzio Metropolis tramite e-mail allindirizzo info@metropolisconsorzio.it oppure chiamare al numero 080 33 55 402/ 080 33 42 196.