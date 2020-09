In risciò per la Regione grazie a Puglia Outlet Village

Nel fine settima del 5 e 6 settembre il risciò targato Puglia Outlet Village tocca Barivecchia. Dopo il successo riscontrato nelle tappe tra alcuni dei borghi di mare più suggestivi della Puglia, come Monopoli, Polignano a Mare e Trani, i caratteristici vicoli del Borgo Antico del capoluogo pugliese accoglieranno i mini-tour a pedali di tanti altri turisti e curiosi.Il bellissimo mezzo di trasporto completamente brandizzato Puglia Outlet Village, guidato da un autista poliglotta, concluderà ogni mini-tour con la consegna di una foto ricordo che sarà scattata e donata a chi parteciperà all'attività e poi disponibile per l'utilizzo sui social di Puglia Outlet Village e di una bellissima cartolina appositamente creata per ringraziare tutti i turisti che hanno scelto la Puglia per loro vacanze, che invita a visitare la Land of Fashion di Molfetta per ritirare un omaggio a loro dedicato.