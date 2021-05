In Puglia superati i 2 milioni di vaccinati

La Puglia ha superato quota due milioni di dosi vaccinali anti-Covid somministrate. È quanto emerge dai dati, aggiornati alle ore 17 di venerdì 21 maggio, inviati al Governo dalle autorità sanitarie regionali. Nel dettaglio, il contatore è salito a 2.007.472, pari al 93.7% del totale consegnato (2.142.405).noltre, è stata aperta la procedura di prenotazione dei vaccini per tutti i cittadini pugliesi nati fra il 1978 e il 1981 attraverso il portale dedicato lapugliativaccina.it (su cui non sono mancati i disagi e le lunghe attese per l'utenza), in farmacia tramite il FarmaCup o al numero verde 800713931, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20., sempre dalle 14, partirà il servizio di prenotazione on line sul portale regionale per le persone con meno di 60 anni affette da patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. Il servizio sarà attivo per aiutare a completare la vaccinazione di questa categoria, già iniziata.Si può così attendere la chiamata del proprio medico di medicina generale o accedere al servizio di prenotazione su La Puglia ti vaccina.