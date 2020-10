In Puglia positivi in 315 su 5.844 tamponi. Due i morti

Le dichiarazioni di Antonio Sanguedolce

I contagi complessivi suddivisi per provincia

Due decessi nelle ultime ore

La suddivisione dei decessi per provincia

Il dato attuale in Puglia

Sono saliti a 10164 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione mercoledì 14 ottobre.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 5844, 315 dei quali (pari al 5.39%) hanno avuto esito positivo: 169 nell'Area Metropolitana di Bari, 55 in Capitanata, 37 nel tarantino, 28 nella Bat, 13 nel brindisino, 11 nel leccese, due fuori regione.Così il Direttore ASL Bari, Antonio Sanguedolce: «Nella giornata odierna (ieri, ndr) il Dipartimento di Prevenzione ha registrato 169 casi di positività al Sars-CoV2. Questo dato, oltre a tener conto dei numerosi contatti stretti di casi noti già sottoposti a sorveglianza epidemiologica, ricomprende i 71 casi rilevati in una Casa di Riposo (ad Alberobello, ndr). L'attività di tracciamento e tamponamento messa in campo tempestivamente dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari ha individuato 59 positività tra gli ospiti e 12 tra gli operatori. In considerazione del quadro complessivo, è stato dato incarico al Direttore del Distretto socio-sanitario competente di supportare la struttura per le eventuali necessità di tipo sanitario».4164 Città Metropolitana di Bari2462 Provincia di Foggia942 Provincia Bat911 Provincia di Lecce817 Provincia di Brindisi785 Provincia di Taranto79 relativi a residenti fuori regione4 provincia di residenza non notaSono stati purtroppo registrati due decessi nelle ultime ore: uno a testa nel barese e nel foggiano. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 618.177 Città Metropolitana di Bari176 Provincia di Foggia84 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi64 Provincia Bat50 Provincia di Taranto4 residenti fuori regioneDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 467815 test. 5.317 pazienti sono risultati guariti (80 nelle ultime ore). I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 4229, il 7.4% dei quali è ricoverato in ospedale (334, uno in più rispetto a martedì) mentre il 92.1% (3.895 persone) è in isolamento domiciliare (5 a Giovinazzo). 23 pazienti (pari allo 0.5% di tutti i casi attualmente positivi) sono al momento in terapia intensiva.