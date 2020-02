In pensione, dopo 31 anni di servizio in città, il comandante Dino Amato

Farà specie non vederlo girare nella gazzella dei, per monitorare che tutto sia a posto.non si cancellano dall'oggi al domani. Lo sa benissimo il luogotenente carica speciale, a Giovinazzo dale che dalha comandato laE inne passa di acqua sotto i ponti: la città trovata non è proprio la stessa. Una «comunità sana», come ha avuto spesso modo di ribadire, al di là delle strutturali sacche di criminalità, da cui nessuna realtà è totalmente esente. Nato a Palermo, in Sicilia, 56 anni,, coniugato e padre di due figli, lascia l'incarico, per "raggiunti limiti di età" e per "godersi la meritata pensione". Si dice così nel gergo tecnico.La vita è questa. Fatta di appuntamenti che segnano scadenze a cui doversi conformare. Arruolatosi carabiniere effettivo nel, e dopo aver frequentato la scuola, ha operato presso i, prima di essere destinato, nel, dopo il classico periodo di formazione nelle scuole sottufficiali dell', presso laUna caserma, quella di via Matteotti, nella quale s'è dedicato prevalentemente al contrasto dei reati contro il patrimonio e la persona. Sino al 10 febbraio scorso, quando, non senza rammarico, ha riposto la propria divisa in qualche armadio, portandola pur sempre impressa nel cuore: «In data- scrive in una lettera - ho lasciato l'incarico di comandante dellapoiché collocato in quiescenza a domanda.Nel lasciare tale mandato, - continua Amato in una missiva inviata alla nostra redazione - desidero esprimere un sincero saluto ed un sentito ringraziamento, alle forze imprenditoriali, a tutto il mondo della cultura, alle associazioni di volontariato ed a tutta la cittadinanza di Giovinazzo, al servizio della quale ho avuto l'onore di lavorare per circaSì,che vivo e lavoro in questa meravigliosa città, vivendo giornalmente con impegno, entusiasmo e sacrificio, la mia professione e dedicando con slancio diuturno la mia persona, a cercare di far diffondere e accresceredi tutti, cercando e sforzandomi con i miei collaboratori di garantire un'azione di prevenzione e contrasto alla criminalità, anche in collaborazione con le altre Istituzioni di Polizia del territorio».Di lui - una vera e propria istituzione, un personaggio, che con la sua indole ha intriso la comunità di senso del dovere - si ricordano tanti momenti: «In questi anni, "una vita", innumerevoli sono state le azioni investigative intraprese nell'ambito, che in molte occasioni, hanno portato ad un "esito positivo" con gli autori assicurati alla giustizia».Tra i risultati professionali ottenuti in prima persona e dei quali va più fiero ci sono «la scoperta digià stoccata e pronta per la vendita all'ingrosso,ai danni di un commerciante del luogo,Ed ancora:autrice di sei truffe ad anziani solo a Giovinazzo e di decine di altri in provincia e tantissimi altri episodi criminosi fortunatamente conclusisi con la scoperta degli autori che, sicuramente, hanno sviluppato nella popolazione tutta una maggiore, convincendo i cittadini a nutrire sempre maggiore fiducia nelle forze dell'ordine.Ancorache si sono succeduti negli anni a Giovinazzo e con cui ho avuto l'onore di lavorare e condividere quotidianamente il lavoro con gioie e amarezze, sicuro però di aver sempre cercato di fare del mio meglio per far rispettare le leggi e infondere ai cittadini sicurezza e fiducia nelle Istituzioni del territorio e nello Stato italiano»., dunque, si congeda (rimarrà il suo stile di vita, una direttrice chiara del proprio agire, mai seconda, però, all'attenzione per la persona), portandosi nel cuore una città, in cui come lui stesso ha precisato, è stato un "onore" lavorare e unain cui - per- ha rappresentato un punto fermo, insieme ai tanti uomini dell'Arma, adesso guidati dal nuovo comandante, il maresciallo capoDall'altra parte, ci sarà sempre una comunità, che quando incontrerànon potrà far altro che pensare a lui con l'affetto di chi ha condiviso una fetta di un percorso. «Rinnovo i miei ringraziamenti a tutti e - conclude - augurando ogni bene vi giunga».