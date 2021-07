In arrivo un'ondata di maltempo su Giovinazzo

Laha diramato un'allerta meteo gialla anche sul territorio giovinazzese per rischio idrogeologico dovuto a temporali. Una situazione che avevamo anticipato dalle nostre pagine qualche giorno fa, quando il caldo asfissiante tornò a farsi sentire su tutto il nord barese. La nuova ondata di calore avrebbe avuto termine nel fine settimana e le previsioni sembrano confermarlo.Sin dalla serata di venerdì 16 luglio, su tutto il nord barese sono giunte correnti nord-occidentali con annuvolamenti anche consistenti (pioggia a tratti su Giovinazzo, ma un temporale ha allagato alcune zone nei territori di Bitonto e Terlizzi), ma sarà nella giornata di oggi, sabato 17 luglio, che dovrebbero verificarsi rovesci consistenti a partire dall'ora di pranzo e per tutto il pomeriggio. Temperature massime in discesa di 7-8° rispetto al venerdì, fino a toccaremartedì e mercoledì scorsi si erano raggiunte punte di 40°). Mare da mosso a molto mosso.Serata con possibilità di qualche breve pioggia e poi caratterizzata da correnti nord-occidentali che daranno luogo ad ampie schiarite, anche se il quadro meteorologico è in continua evoluzione. L'umidità toccherà picchi dell'87%. Minime notturne intorno ai 20°.