In arrivo il maltempo su Giovinazzo: il 14 novembre attese piogge intense

Da oggi precipitazioni a sera e temperature in calo

L'autunno mite della Puglia ce lo siamo goduti abbastanza, ma da oggi, mercoledì 13 e domani, giovedì 14 novembre, su tutta la costa adriatica giungerà aria fredda ed una perturbazione che toccherà anche Giovinazzo.Temperature massime in discesa sino a 13-14° e piogge intense attese dal pomeriggio sino a sera. Mare molto mosso per le correnti di Maestrale. Minime della notte sugli 11°.Le precipitazioni piovose saranno più consistenti al mattino ed a sera, ma con una pausa nella parte centrale della giornata, quando le temperature raggiungeranno i 13°. Mare mosso, vento sempre di moderata intensità da quadranti nord-occidentali e valori minimi sui 12°.Miglioramenti previsti per il fine settimana, con minime però vicine a valori invernali.