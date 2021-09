In arrivo il "Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale"

Il decreto legge 121/2021, alias, attualmente in fase di conversione alla, contiene alcune misure di interesse per il rilancio del Mezzogiorno in termini di rafforzamento della progettazione territoriale e relativa accelerazione della spesa dei fondi europei tramite investimenti nei comuni meridionali.Ad annunciarlo, con una nota stampa, è la deputata giovinazzeseche sottolinea come, in tema di riparto delle risorse per il Piano nazionale di ripresa e resilienza il«abbia presentato numerosi atti parlamentari volti a incrementare la quota di fondi destinata al Sud nel Pnrr».«Nel decreto legge - si legge in un comunicato a firma dell'onorevole- è stato istituito un Fondo, denominato, con una dotazione complessiva di(12.351.518 euro per il 2021 e 111.163.658 euro per il 2022) a cui avranno accesso tutti i. L'assegnazione delle risorse ai singoli Comuni sarà fatta sulla base delle classi demografiche mentre una quota del 5% è riservata come meccanismo premiale per i concorsi indetti da unioni di Comuni».Dall'entrata in vigore del Dli comuni destinatari dei fondi avranno sei mesi di tempo per impegnare le risorse ricevute, potranno bandire avvisi pubblici per acquisire proposte progettuali utili a realizzare quelli che sono gli obiettivi individuati dal Pnrr, privilegiando «i progetti a vocazione territoriale, quelli a basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto all'abusivismo», fa sapere la deputata, capogruppo nella Commissione delle Politiche dell'Ue.«Il Fondo così pensato avrà un duplice vantaggio: da un lato consentirà di sopperire al deficit di progettualità locale dovuto alla carenza di personale tecnico presso gli enti locali medio piccoli, dall'altro comporterà un coinvolgimento di professionisti nell'individuazione di idee e progetti, anche attraverso l'ausilio dell', la quale, oltre ad essere l'Autorità responsabile della gestione del Fondo, predispone ed offre assistenza nella redazione di bandi tipo da utilizzare per i concorsi, in collaborazione con l'», conclude la Galizia.La parlamentare delè fiduciosa «nel credere che i fondi europei porteranno alla riduzione dei gap territoriali, e dunque a un vero e proprio riscatto del nostro Sud».