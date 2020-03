ilmatrimonioinpuglia.it: eccellenze del wedding Made in Puglia

Lavinia Group a Trani;

Plenilunio alla Fortezza a Mola di Bari;

Tenute Al Bano Carrisi a Cellino San Marco,

Il Melograno **L a Monopoli;

Villa Carafa ad Andria;

La Locanda del Carrubo a Mattinata;

Tenuta Monacelle a Fasano;

La Chiusa di Chietri ad Alberobello;

Plenilunio Punta Paradiso a Polignano a Mare;

Le Lampare al Fortino a Trani.

Ilmatrimonioinpuglia.it nasce dalla volontà di fornire una guida dei migliori professionisti pugliesi a chi sceglie il tacco come location delle proprie nozze.Forti dell'esperienza a livello locale e nazionale attraverso il network Bellavita che si declina attraverso i portali Bellavitainpuglia.it, Bellavitainbasilicata.it e Bellavitainitalia.it, lo stesso team da vita a ilmatrimonioinpuglia.it.Il denominatore comune è la glocalizzazione: rendere globale il locale portando avanti il concerto orami sempre più vivo di Destination Wedding.Motivo per cui il portale è tradotto in sei lingue.Al momento tra i partner d'eccellenza de ilmatrimonioinpuglia.it:Oltre alle location figurano diversi studi fotografici, servizi catering, Wedding planner, Flower designer,band musicali accuratamente selezionate in tutta la Puglia.Un'opportunità esclusiva per chi decide di aderire entrando a far parte dell'unica guida Made in Puglia presente sul territorio.Un servizio importante per chi vuole organizzare le proprie nozze contando su una selezione accurata fatta dal team di esperti de ilmatrimonioinpuglia.it