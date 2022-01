Il virus dilaga a Giovinazzo: cresce ancora il numero dei positivi

Non accenna a rallentare l'aumento dei contagi da Covid-19 a Giovinazzo, frutto anche di una massiccia mappatura dei casi operata dopo i tamponi effettuati nelle farmacie cittadine.Secondo l'ultimo aggiornamento comunale, sulla scorta delle informazioni che giungono dalla Prefettura di Bari, a Giovinazzo ci sono attualmente. Il dato è cristallizzato al 6 gennaio ed è il peggiore da inizio pandemia.Molti i casi di persone paucisintomatiche o addirittura asintomatiche perché coperte da vaccinazione, ma sono anche diverse le persone che presentano sintomi più seri. Un paio le ospedalizzazioni non in terapia intensiva.Dal principiare dell'emergenza sanitaria sono diventatii giovinazzesi che si sono infettati e 1385 sono guariti (18 persone si sono negativizzate tra il 2 ed il 6 gennaio). Le vittime sono state 17 e non si registrano decessi fortunatamente da metà maggio, a conferma che la variante Omicron corre più veloce delle altre ma ha un tasso di letalità inferiore.Analizzando ancora una volta nel dettaglio i nuovi dati arrivati nel fine settimana, nei giorni tra il 2 ed il 6 gennaio sono risultati positivi al virus 11 bambini e bambine tra gli 0 ed i 9 anni, mentre sono stati 7 i contagi nella fascia d'età tra i 10 ed i 19 anni. A rischio più di ogni altra, la forbice anagrafica tra 20 e 29 anni, in cui nello stesso lasso di tempo si sono verificati altri 16 casi di positività. A conferma che questa sia l'ondata di infezioni dei giovani, sono stati riscontrati altri 22 contagi tra i 30enni, dimostrazione che il virus corre veloce nei raduni davanti ai locali e nei punti di ritrovo dei giovani e senza un controllo serrato (nei giorni festivi esigua la presenza della Polizia Locale) non sarà facile interrompere la catena.Torna a crescere anche il numero di positivi tra i 50enni (+15 in 4 giorni) e tra gli ultrasessantenni (+11). Preoccupano e tanto i 5 nuovi casi di Sars CoV2 tra gli ultraottantenni, vaccinati anche con terza dose. Si tratta di una fascia d'età particolarmente a rischio e la trasmissione intrafamiliare sarebbe stata evitabile se ci fosse stata maggiore cautela tra Natale e Capodanno.Interessante anche il dato riferito all'ultimo mese, tra l'8 dicembre (di fatto inizio delle festività) ed il 6 gennaio. Tra gli 0 ed i 9 anni ci sono stati 30 contagi, 46 tra i 10 ed i 19 anni, 94 tra i 20enni, i più colpiti, 79 tra i 30 ed i 39 anni, 54 tra i 40 ed i 49 anni, 58 tra i 50enni, 32 nella forbice tra 60 e 69 anni, 27 tra gli over 70, 13 tra gli ultraottantenni e per fortuna uno solo tra coloro i quali hanno più di 90 anni.Con ogni evidenza è al momento l'ondata di contagi dei 20enni e dei 30enni, che spesso hanno abbassato la guardia con estrema facilità.Infine di seguito vi proponiamo il riepilogo dei casi complessivi a Giovinazzo per fascia d'età: