Il saluto della Parrocchia Sant'Agostino a don Leonardo Andriani

«La nostra comunità saluta con affettoper questo anno trascorso insieme».Così la Parrocchia Sant'Agostino ha salutatoprima delle ultime settimane da viceparroco. Lo sarà ancora, ma guiderà un nuovo popolo di fedeli in Sant'Achille, a Molfetta. Al suo posto giungerào, finora vicario parrocchiale della parrocchia Madonna della Rosa di Molfetta, nominato vicario parrocchiale della Parrocchia Sant'Agostino e incaricato del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile. Sarà lui il più stretto collaboratore di«È dire grazie a te, caro don Leo, e dire grazie a Dio per essersi preso cura di noi attraverso un giovane sacerdote che ha donato la sua voce ed il suo entusiasmo per percorrere un breve ma intenso tratto di cammino con tutti noi - si legge ancora nel post Facebook sulla pagina della parrocchia giovinazzese -. Siamo certi che la tua nuova comunità di Sant'Achille in Molfetta ti accoglierà con gioia e tanto affetto.A te, don Ignazio, diamo un caloroso benvenuto! La tua giovane età ed il tuo sorriso siano segno di testimonianza gioiosa, di dono generoso e di servizio incondizionato», è il messaggio al nuovo pastore.Cambiamenti, anche dolorosi a volte, ma necessari per una Chiesa in movimento, che sappia sempre rinnovarsi ed essere vicina alla gente. Bellissima la notizia di, già parroco a Sant'Agostino, che guiderà la Santa Famiglia nella sua Molfetta.