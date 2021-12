Il quartetto "Quattro Quarti" stasera in concerto a Macchie

CHI SONO I "QUATTRO QUARTI"

Ancora un appuntamento nel cartellone "Cultura nel 5° Municipio di Bari", ideato ed organizzato dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, guidata da Nicola De Matteo.Nella chiesa di San Rocco, nel quartiere di Macchie, a partire dalle ore 19.00, questa sera 29 dicembre si esibirà il quartetto "Quattro Quarti", composto da giovani musicisti tutti diplomati nei Conservatori di Bari e di Matera.Si tratta di un appuntamento musicale di prestigio che chiuderà un ciclo di quattro eventi iniziato il 22 dicembre scorso con l'esibizione dell'Orchestra Filarmonica Bitontina ed era poi proseguito il 23 dicembre a Catino, dove si era tenuto il Gran Concerto di Natale dell'Orchestra Giovanile "Gabriella Cipriani", ed il 27 dicembre scorso, con l'Omaggio a Morricone dell'Orchestra Filarmonica Pugliese.Si accede in chiesa solo con green pass e mascherina FFP2 in ossequio alla normativa anti-covid ed in numero contingentato.Il Quartetto d'archi "Quattro Quarti" si compone di giovani musicisti brillantemente diplomati nei Conservatori di Musica di Bari e Matera.Trattasi di strumentisti da tempo attivi sul territorio in ambito orchestrale, didattico e solistico che, spinti dalla medesima passione per la musica, trovano in questa formazione la possibilità di unire sinergicamente le proprie competenze ed il proprio entusiasmo.I componenti del Quartetto hanno all'attivo diverse collaborazioni con varie formazioni cameristiche ed orchestrali, quali l'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, l'Orchestra I.C.O. della Magna Grecia, l'Orchestra "Luigi Cherubini", l'Orchestra della Fondazione Lirico-Sinfonica Petruzzelli, l'Orchestra del Teatro Traetta di Bitonto, l'EurOrchestra da camera di Bari.L'esperienza professionale dei musicisti della formazione ormai decennale del quartetto "Quattro Quarti", inoltre, comprende impegni con il Conservatorio "U. Giordano" di Foggia, il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari, il Conservatorio "L. Campiani" di Mantova, il Conservatorio "N. Rota" di Monopoli, il Conservatorio "E.R. Duni" di Matera, oltre che tournée all'estero (Cina, Inghilterra, Francia, Germania, Svizzera).Sovente i componenti del Quartetto si sono esibiti sotto la guida dei maestri Luigi Piovano, Giovanni Rinaldi, Daniel Oren, Vito Clemente, Luca Bertazzi e Rino Campanale, hanno poi collaborato coi maestri Vito Paternoster, Carmelo Andriani, Franco Mezzena, Paolo Ghidoni, Stefano Giavazzi, Nicholas Jones, Francesca Dego, Pierluigi Camicia, Anna Serova, Pasquale Iannone, Sandro Lanfranchini.Infine, avendo come scopo quello di proseguire la propria crescita, questa formazione cameristica, che assume anche, in base alle esigenze, la forma di ottetto o di ensemble, continua a seguire con costanza corsi di perfezionamento di alto livello e masterclass.Il Quartetto da diversi anni partecipa all'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Bari, in presenza dei più importanti rappresentanti di varie Università italiane ed estere.Inoltre, tra gli eventi speciali del Quartetto, spicca l'organizzazione del concerto per l'EPDIC15, in occasione della conferenza internazionale di chimici e fisici provenienti da tutto il mondo. In quella occasione il quartetto ha avuto modo di mostrare la versatilità del suo repertorio che spazia dalla musica classica alla musica da film fino alla musica leggera.