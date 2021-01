Il Presidente Emiliano conferma didattica a distanza per le superiori e integrata per primarie e medie

Nella mattinata di sabato 16 gennaio il Presidente della Regione Pugliaha emanato e firmato la nuova ordinanza relativa alla scuola, disponendo (come aveva già anticipato) la didattica a distanza per gli studenti delle superiori e per elementari e medie la libera scelta alle famiglie di optare per quella in presenza o a casa. Il provvedimento«Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione garantiscono comunque il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la DDI non può essere imposta la didattica in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l'intero periodo di vigenza della presente ordinanza, salvo deroga rimessa alle valutazioni del dirigente scolastico», è precisato nell'ordinanza.