Il poeta peruviano Alfredo Pérez Alencart a Giovinazzo

Sabato 27 gennaio, alle ore 18.30, nella sala convegni della Vedetta sul Mediterraneo di Giovinazzo avrà luogo l'incontro con il noto poeta peruvianoorganizzato dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo. Nato a Puerto Maldonado in Perù, Alencart ha intrapreso la carriera accademica in Spagna ed attualmente è ordinario della cattedra di Diritto del Lavoro presso l'Università di Salamanca.«Con immenso piacere ospitiamo a Giovinazzo il poeta Alencart che è ideatore e organizzatore della prestigiosa kermesse poetica Encuentros de Poetas Ibero – americanos che si tiene ogni anno a Salamanca (capitale europea della cultura 2022) ospitando intellettuali di diverse nazioni europee e sudamericane – da detto Nicola De Matteo, Presidente dell'Accademia – e autore di diciotto pubblicazioni tradotte in 51 Paesi. È appena il caso di ricordare che nel 2009 in Venezuela ha ricevuto il "Premio Internacional de Poesia Vincente Gerbasi" e nel 2012 in Brasile il "Premio Umberto Peregrino". È quindi una occasione unica per fare il punto sulla poesia italo – ispanica attesa la presenza – ha chiosato De Matteo – del critico letterario Vito Davoli che è autore delle traduzioni in italiano dei testi di Alencart».Dialogherà con l'Autore il Prof. Gianni Antonio Palumbo, Direttore Artistico della Notte Bianca della Poesia. Sarà presente il Sindaco di Giovinazzo Michele Sollecito per l'accoglienza istituzionale del poeta Peruviano.«Desidero ringraziare – ha concluso De Matteo – il Prof. Niccolò Carnimeo per l'uso della Vedetta sul Mediterraneo che rappresenta uno dei manieri più belli ed ospitali della città di Giovinazzo».L'iniziativa si avvale del patrocinio del Consolato Generale del Perù, della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Giovinazzo. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.