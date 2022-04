Il palazzetto dello sport di via Devenuto intitolato a Domenico Palmiotto

La Giunta del Comune di Giovinazzo ha deliberato di intitolare il Palazzetto dello Sport di via Tenente Michele Devenuto ao e delle sue pertinenze a«Abbiamo fatto questa scelta perché vogliamo chiudere il nostro mandato esaudendo il desiderio di dare un'anima a quel palazzetto che tra un po' sarà anche ristrutturato e rilanciato per via degli interventi che stiamo realizzando sia con i fondi rivenienti dal Patto per la Città di Bari, circa mezzo milione di euro, sia con i residui provenienti dalla Città Metropolitana di Bari, all'incirca altri 300mila euro - commenta il sindaco,- Abbiamo voluto mettere un punto, così come avvenuto con il PalaPansini, dedicando dei luoghi significativi a persone che tanto hanno fatto per Giovinazzo. Ed anche in questo caso - ha rimarcato il sindaco - abbiamo voluto associare quel luogo a tre persone altrettanto importanti e che in maniera diversa hanno caratterizzato la vita e la storia di quel sito. Prima di tutto al Dr. Domenico Palmiotto che ha realizzato quell'impianto a proprie spese e lo ha regalato alla città, un gesto inimmaginabile di questi tempi; poi a Michele Camporeale, alias ' il Comitato', un dirigente appassionato, focoso e meravigliosamente pittoresco che ha speso tutta la sua vita a sostenere il movimento pallavolistico giovinazzese; e infine a Luciano Minervini che da artigiano commentatore con la sua voce ha dipinto, in quell'angolino di una delle gradinate del palazzetto, le gesta dei campioni della magica AFP e ha narrato storie memorabili ben oltre la realtà delle cose. A loro va il nostro grazie e la nostra memoria», è stata la sua conclusione.