Il mare restituisce un'altra tartaruga senza testa

La notizia risale alla mattinata di ieri: un esemplare di tartaruga marina è stata ritrovatasul lungomare Esercito Italiano, lungo la battigia in località Cappella. A denunciare l'episodio - il secondo in poco meno di due mesi - è stato il, per bocca diLa carcassa, della specie, la tartaruga marina più comune del Mediterraneo, priva di vita, con una lunghezza del carapace di, in avanzato stato di decomposizione e priva della testa - forse divenuta preda dei gabbiani - è stata recuperata dai militari dell', dellae dai veterinari dell', giunti con i volontari del, i quali hanno proceduto a prelevare vari campioni per le analisi genetiche.«Sarà difficile individuare le cause della morte in considerazione delle condizioni della carcassa», ha detto Salvemini. Tuttavia, la tartaruga potrebbe essere morta annegata, a causa di un'embolia (questi animali, infatti, finiscono spesso nelle reti da pesca, nda) oppure potrebbe essere stato fatale un impatto con un natante. I rischi principali sono costituiti dalla pesca con le reti o gli ami, dalle attività umane sulle spiagge invase dal cemento sino alla plastica, un nemico che soffoca.In Puglia ci sono cinque centri di recupero dedicati alle tartarughe marine, tra cui quello di Molfetta, e tutti ospitano diversi esemplari feriti, ma sono una goccia in un oceano rispetto a quelle che muoiono ogni anno. Ecco perché la sinergia con i pescatori, richiesta a gran voce dai vertici del, diventa determinante.