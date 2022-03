Il Covid torna a far paura a Giovinazzo: tutti i nuovi dati

È tornata a crescere inesorabile la curva epidemiologica del Covid-19 a Giovinazzo nelle ultime due settimane. Lo attestano i nuovi dati diffusi dal Comune.Al 16 marzo erano 197 i positivi (+20 rispetto all'ultimo aggiornamento del 3 marzo) e i nuovi contagi dal 4 marzo, in soli 12 giorni, sono stati ben 260, con netta prevalenza di Omicron 2. 240 sono state le negativizzazioni nel medesimo periodo.Si registrano anche tre ospedalizzazioni in reparti ordinari, tutte di persone non vaccinate. Non vi sarebbero pertanto giovinazzesi ricoverati in terapia intensiva.Da inizio pandemia sono 3258 i residenti che si sono infettati, molti dei quali anche con tre dosi di vaccino nelle ultime settimane, mentre i guariti sono stati 3044. A Giovinazzo, dal marzo 2020 ad oggi sono decedute per Covid-19 17 persone: la vittima più anziana aveva 91 anni, la più giovane 57 anni. Non sono stati ufficializzati decessi per la malattia da metà maggio 2021.Nel periodo tra 3 ed il 16 marzo sono stati 12 i contagi tra i bimbi e le bimbe dagli 0 ai 9 anni, un dato non dissimile dagli ultimi e che conferma come il virus continui a circolare soprattutto nelle scuole materne. I casi tra i 10 ed i 19 anni sono stati invece ben 24.Tra i ventenni le infezioni registratesi nel medesimo lasso temporale sono invece state 29, dato in netta risalita, e 28 tra i trentenni. Nella forbice tra 40 e 49 anni la maggior parte dei nuovi contagiati, addirittura 42, mentre tra i cinquantenni sono state 24 le infezioni riscontrate.Tra i 60 ed i 69 anni sono stati ufficializzati altri 25 contagi, in linea con i passati report comunali confrontando il tempo trascorso.Preoccupanti i 14 contagi tra gli ultrasettantenni ed i 5 nella fascia anagrafica tra 70 e 79 anni. Tra gli over 90 i nuovi casi sono stati infine 2.0-9 anni: 257 casi10-19 anni: 404 casi20-29 anni: 435 casi30-39 anni: 453 casi40-49 anni: 516 casi50-59 anni: 477 casi60-69 anni: 325 casi70-79 anni: 229 casi80-89 anni: 122 casiover 90: 40 casi