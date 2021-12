Il contagio corre più veloce a Giovinazzo

GLI ATTUALMENTE POSITIVI



QUALCHE DETTAGLIO



IL RIEPILOGO DA INIZIO EMERGENZA SANITARIA

Il numero di positivi al Covid-19 a Giovinazzo è in aumento.Lo attesta il periodico rapporto comunale che evidenzia una risalita dei contagi dagli inizi di novembre, con il picco toccato il 10 dicembre quando sul territorio cittadino vi erano contemporaneamente 32 persone infette. Un numero leggermente ridimensionato il 13, quando è sceso a. Si tratta tuttavia di 4 positività in più rispetto al 1° dicembre, data a cui era aggiornato l'ultimo report. 11 casi sono stati ufficializzati dopo il ponte dell'Immacolata. Per risalire ad un tale numero di positivi contemporaneamente presenti in città bisogna tornare indietro addirittura al 28 maggio scorso.Attualmente non si registrano ricoveri in terapia intensiva, ma vi sono stati casi di persone con doppia dose di vaccino che hanno contratto comunque il virus. Nelle ultime settimane risulta una sola ospedalizzazione di paziente non vaccinato, durata peraltro pochi giorni.Dall'ultimo report comunale al 13 dicembre si segnalano 4 contagi tra i bimbi compresi tra gli 0 ed i 9 anni, 1 tra i ragazzi e le ragazze nella fascia d'età tra i 10 ed i 19 anni e 5 tra coloro i quali hanno tra i 20 ed i 29 anni. Hanno ripreso a contagiarsi, inevitabilmente, anche i 40enni, con 4 casi tra il 1° ed il 13 dicembre e ben 10 dal 21 novembre scorso. Un dato assai confortante riguarda gli ultraottentenni, tra le categorie più esposte al virus: a Giovinazzo non si ammalano di Sars CoV2 dal 25 maggio.Dall'inizio della pandemia sono 1351 i giovinazzesi complessivamente ammalatisi di Covid-19 (+25 dal 1° dicembre), mentre sono 1306 i guariti. Le vittime accertate sono state 17: in 7 sono deceduti nel 2020 e 10 sono stati i morti nel 2021. Non ci sono stati decessi da metà maggio. Il deceduto più anziano aveva 91 anni, quello più giovane 57 anni.Di seguito il riepilogo dei casi riscontati a Giovinazzo dal 1° aprile 2020: