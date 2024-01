Il Comune di Giovinazzo ha deciso: l'ex macello è in vendita

Il Comune di Giovinazzo intende procedere all'alienazione dell'ex Macello in via Durazzo. L'immobile, attualmente libero, è stato messo a gara, valore preso a base di riferimento corrispondente al valore della maggiore proposta già pervenuta a seguito di un precedente avviso pubblico dell'ottobre 2022.L'immobile è stato riconosciuto un bene culturale. Pertanto, la Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Bari ha rilasciato l'autorizzazione all'alienazione con alcune prescrizioni in merito alla sua destinazione d'uso, che resta quella turistico-ricettiva, e alla capacità di conservazione e ripristino del bene.La procedura di vendita avverrà tramite offerte segrete che non potranno avere un importo uguale o inferiore a quello di base e dovranno essere redatte esclusivamente attraverso la modalità degli allegati scaricabili sul sito ufficiale del comune di Giovinazzo all'indirizzo www.comune.giovinazzo.ba.it La scadenza per l'invio delle offerte è stata fissata al 16 marzo, entro e non oltre le ore 13.00, pena esclusione dalla procedura.Il responsabile del procedimento a cui potranno essere richieste informazioni in merito alla procedura è l'arch. Vincenzo Turturro, scrivendo all'indirizzo e-mail vincenzo.turturro@comune.giovinazzo.ba.it Il giorno 17 marzo, dalle ore 9.00, nell'Ufficio Patrimonio del Comune, saranno aperte le buste e valutate le proposte.