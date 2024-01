Vendita ex macello, la posizione di Sinistra Italiana Giovinazzo

Sta facendo discutere in queste ore la decisione del Comune di Giovinazzo di alienare dal patrimonio immobiliare dell'entesul lungomare Marina Italiana, a Ponente.Una decisione che gli amministratori hanno ritenuto necessaria poiché l'are e l'immobile sono ormai in stato di abbandono.Non la pensa cosìche, attraverso una nota del consigliere comunale Nando Depalo, che invece vorrebbe trasformarlo in uno spazio culturale aperto a tutti, come accaduto anche in realtà viciniore.Di seguito la nota completa.«Chi amministra continua a pensare che il patrimonio "immobiliare" comunale sia un peso di cui liberarsi piuttosto che una occasione per creare servizi e offerte che possano fare crescere la nostra comunità.Basterebbe infatti guardare cosa succede nelle città limitrofe. Attorno a Giovinazzo sono sorti diversi poli culturali laddove c'erano immobili in abbandono, rinati proprio grazie agli interventi delle amministrazioni comunali in grado di intercettare fondi regionali o europei. Penso al MAT di Terlizzi, all'Officina degli esordi e a Spazio 13 di Bari o alla Cittadella degli Artisti e alla Biblioteca comunale G. Panunzio a Molfetta. Per non parlare di Trani, dove l'amministrazione comunale nell'ultimo consiglio comunale del 2023 ha acquistato i due cinema storici dai privati per riaprirli e ridarli alla città. La cosa che mi fa riflettere è che questi posti, grazie alle loro proposte culturali e sociali, sono frequentati, praticamente ogni settimana, proprio da tanti cittadini giovinazzesi, sia giovani che famiglie.. E crediamo pure di essere furbi!Invito i nostri amministratori a visitare questi luoghi per rendersi conto di quanto una realtà del genere a Giovinazzo sarebbe non solo auspicabile ma necessaria».Nando Depalo - Sinistra Italiana Giovinazzo