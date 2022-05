Il 22 maggio a Giovinazzo c'è la III Rassegna cinofila amatoriale

Ultima settimana per iscrivere il proprio cane allaorganizzata nello spazio tra la fine di viale Aldo Moro e il supermercato Famila.L'iscrizione costae l'intero incasso sarà devoluto in beneficienza alle associazioni giovinazzesi che si occupano di accudire e curare cani e gatti sul territorio comunale.«Le iscrizioni - spiega- non potranno essere accettate la mattina della manifestazione per chiari problemi di organizzazione, si invita quindi, quanti volessero partecipare, a recarsi presso la nostra attività in Viale Aldo Moro N.113 a Giovinazzo o contattarci per i residenti fuori paese )».La manifestazione si svolgerà dalle 9.00 alle 11.30 e i giudici saranno i candidati sindacoAd allietare il pubblico ci sarà Ciccio Morea che si esibirà con la sua scuola di addestramento cinofile e vi saranno anche tanti gadget per i presenti.«Un ringraziamento - ci ha detto ancora Marco Bonserio - va all'Assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport, Gaetano Depalo, ai volontari de La Lega del cane ed ai loro omologhi de I Felini di Giovinazzo per il supporto offerto. L'incasso lordo sarà interamente devoluto a loro. Vi aspettiamo per gli ultimi posti ancora disponibili».