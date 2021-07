Green pass, Galizia (M5S): «Bimbi fino ai 6 anni in viaggio con i genitori»

«Dal 1° luglio è entrato ufficialmente in vigore il Green pass che permetterà ai cittadini di spostarsi fra gli Stati membri dell'Ue e valido anche per la partecipazione ad alcuni eventi come feste e cerimonie civili e religiose. La certificazione deve attestare l'avvenuta vaccinazione contro il Covid, la guarigione, o in alternativa l'esito negativo di un tampone rapido o molecolare effettuato entro le 48 ore precedenti al viaggio».Lo dichiara la deputata giovinazzese(M5S).«Come Movimento 5 Stelle abbiamo lavorato molto per agevolare i cittadini in questa fase, ad esempio con un ordine del giorno approvato alla Camera e con due nostri emendamenti presentati al dl Sostegni bis, che presto discuteremo in Aula, affinché i bambini sotto i sei anni, che accompagnano i genitori muniti di green pass, possano viaggiare o partecipare a eventi e cerimonie senza essere sottoposti ai test diagnostici per l'infezione da Covid-19. Un lavoro che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione Europea restino unite senza incombere in ulteriori misure restrittive», conclude.