Giovinazzo vicina alle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna

Questo l'incipit del messaggio diffuso anche via social dal sindaco, che guarda anche ai tanti giovinazzesi che da anni risiedono in quella regione.«Purtroppo - continua il primo cittadino di Giovinazzo - i numeri raccontano una drammatica realtà tra sfollati, dispersi e vittime. Esprimiamo il nostro sentito cordoglio a quanti hanno perso i loro cari. Vicini alle Istituzioni e a tutti i soccorritori che in queste ore stanno facendo di tutto per aiutare queste comunità cittadine salvando diverse persone in estrema difficoltà. Un pensiero e un abbraccio anche ai nostri concittadini che sono lì, sperando che la situazione migliori quanto prima», è la sua conclusione in ore in cui tanti giovinazzesi sono in angoscia per i loro cari che in Romagna, soprattutto, si sono costruiti una vita ed un futuro.