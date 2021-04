Giovinazzo sopra la media del barese per tasso di contagi ogni 100mila abitanti

Come sta andando l'epidemia da Sars CoV2 a Giovinazzo e quali sono gli indicatori che possono far propendere per una discesa stabile dei contagi?A dare il quadro della situazione ci pensa settimanalmente il report fornito dalla ASL Bari che inquadra l'andamento in tutti i comuni dell'Area Metropolitana. La valutazione, è bene precisarlo, viene fatto in riferimento al rapporto tra contagiati ed ipotetico 100mila abitanti.Giovinazzo, nella settimana, in questa speciale classifica è al di sopra della media metropolitana attestatasi sui 245,6 casi di infezione da Covid-19 ogni 100mila abitanti. La cittadina adriatica infatti ne avrebbe, con 53 nuovi contagi nello stesso lasso di tempo. Nelle settimane precedenti, però, il tasso di contagio era molto più elevato:La città più compromessa risulta Ruvo di Puglia, con un tasso elevatissimo di 501,6 casi per 100mila abitanti.Il che significa che la curva epidemiologica che aveva avuto un'impennata nelle settimane antecedenti a Pasqua, sembra essersi rivolta verso il basso, ma con un'attenzione che non deve in alcun modo scemare. Sarà infatti importante la valutazione della prossima settimana da parte della ASL Bari, quando potranno vedersi meglio gli eventuali (speriamo non dannosi) effetti dei pranzi in famiglia che in troppi hanno consumato durante le festività pasquali. Troppi, da quanto appreso dalla nostra redazione, i nuovi focolai proprio all'interno di nuclei che hanno continuato a riunirsi.A Giovinazzo, col dato aggiornato al 13 aprile, ci sarebbero 167 positivi al virus, mentre i guariti sono stati 914.