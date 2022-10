Giovinazzo respira di nuovo: calo dei contagi da Covid tra il 19 ed il 25 settembre

Calano i contagi da Covid-19 a Giovinazzo nella settimana dal 19 al 25 settembre. O almeno è ciò che emerge dal report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari.Non tutti denunciano il proprio contagio, purtroppo, facendosi tamponi fai da te e quindi il dato potrebbe essere viziato, ma la circolazione del virus nonostante la riapertura delle scuole è ancora contenuta.Dal 19 al 25 settembre sono dunque staticasi ogni ipotetici 100mila abitanti. Media nettamente sotto quella metropolitana assestatasi a 163 per via di 2.005 infezioni accertate.Nella settimana tra il 12 ed il 18 settembre scorsi, invece, i contagi a Giovinazzo erano stati 24 per un tasso ogni 100mila residenti di 122,9 positivi.