Giovinazzo nel ricordo di Luciano Pignatelli 34 anni dopo

La città non lo ha mai dimenticato e gli ha anche intitolato l'aula consiliare, il luogo per eccellenza deputato a prendere le decisioni per il bene della collettività.Ieri mattina, 4 dicembre, all'interno della chiesa della comunità locale ha ricordatoa 34 anni dalla sua scomparsa. Il figlio prediletto di tanti giovinazzesi è Medaglia d'oro al valor militare, dopo essere stato trucidato a sangue freddo, insieme al suo collegail 4 dicembre 1987 mentre era all'inseguimento di malviventi nel casertano, nonostante fosse fuori servizio.Alla celebrazione eucaristica nella chiesa dei Frati Cappuccini erano presenti il sindaco, Tommaso Depalma, il vicepresidente del Consiglio comunale, Pietro Sifo, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Molfetta, Francesco Iodice, quello della locale stazione, Ruggiero Filannino, i membri delldi Giovinazzo, guidati dal presidente. Alla cerimonia hanno partecipato anche l'ex luogotenente della caserma giovinazzese, Antonio Galizia, diversi cittadini comuni ed i familiari del carabiniere ucciso.Dopo la santa messa, un breve corteo si è recato sulla tomba del compianto Luciano Pignatelli per deporre un cuscino di fiori e ricordare, con un semplice gesto, quanto il suo sacrificio estremo è ancora oggi esempio per tanti ragazzi e tante ragazze.