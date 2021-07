Giovinazzo è libera da contagi

Non ci sono più (per il momento) positivi al Covid-19 a Giovinazzo.Dopo quasi un annoe l'annuncio è arrivato ieri sera dal vicesindaco Michele Sollecito, in occasione dell'inaugurazione della velostazione in piazzetta Stallone.Dall'inizio della pandemia sono stati dunquePurtroppo vi sono state anche 17 vittime, di età compresa tra i 57 ed i 91 anni. In 7 hanno perso la vita per il Sars CoV2 o i suoi effetti nel 2020, mentre ben 10 sono stati i decessi a Giovinazzo tra febbraio e metà maggio 2021.Dati che tutti i giovinazzesi aspettavano da tempo, ma che non possono in alcun modo far abbassare la guardia, come abbiamo visto in queste serate, complici anche i successi della nazionale di calcio. Le varianti stanno iniziando a preoccupare e c'è bisogno di massima cautela. L'incubo oggi sembra lontano, ma per vivere un autunno sereno ci dev'essere la collaborazione di tutti e tanto senso civico.